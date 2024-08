Judoka aus NÖ brachte Gemeindemitarbeitern nur eine Minute Freizeit

Doch für den Sportler ging das Olympia-Debüt in Paris schief, bereits nach etwas mehr als einer Minute war schon wieder alles vorbei - und damit auch die Freizeit der Gemeindemitarbeiter. „Jetzt ist es 10:30 Uhr und es müssen alle wieder hackeln. Das tut mir leid“, sagte Fara.

Sie alle hatten diesem Moment entgegengefiebert. Bürgermeisterin Bärbel Stockinger gab den Gemeindemitarbeitern am vergangenen Donnerstag sogar frei, um dem Bad Erlacher Judoka Aaron Fara anfeuern zu können. "Es gab ein kleines Public Viewing", erzählt Stockinger.

Der 27-jährige Niederösterreicher unterlag dem Tokio-Goldmedaillengewinner Aaron Wolf aus Japan am Donnerstag in der Gewichtsklasse bis 100 kg nach Ippon. Fara, der in der Vorbereitung durch eine Meniskusverletzung zurückgeworfen wurde, war als letzter österreichischer Judoka bei Paris-Olympia im Einzel im Einsatz.

„Der Wurf nach zehn Sekunden hat mich schwer überrascht. Ich wollte voll rangehen und der Hund trickst mich da aus“, erklärte Sprücheklopfer Fara.