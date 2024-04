A22-Ausbau: Stockerau fordert Entscheidung von Gewessler

2016 stellte die Asfinag den Antrag, die A22 von insgesamt vier auf sechs Spuren ausbauen zu dürfen. Eine UVP erachtete man als nicht nötig. Ebenso wenig das Ministerium unter Leonore Gewessler (Grüne), das 2021 per Bescheid entschied, auf eine Prüfung zu verzichten.

Seitdem ist die A22 ein Fall für die Gerichte. Denn die Stadtgemeinde und Bürger reichten Beschwerde gegen den Bescheid ein. Denn die A22 verläuft an einer Seite unmittelbar am Stadtgebiet vorbei, auf der anderen an der Stockerauer Au, einem Natura2000-Schutzgebiet.

"Gerichtliches Ping-Pong"

„Seither spielen wir in dem Feststellungsverfahren ein gerichtliches Ping-Pong“, sagt ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Völkl, und das nicht ohne Frust. Denn der Rechtsstreit kostet allen Seiten nicht nur Nerven, sondern auch viel Geld.