A22-Ausbau: Gericht spricht sich gegen eine UVP aus

Martin Fischer, Anwalt der Bürgerinitiative, sieht allerdings eine „reelle Chance“, das Ruder doch noch herumzureißen. Denn: „Das Bundesverwaltungsgericht hat eine ordentliche Revision zugelassen“, erklärt er.

Ein ungewöhnlicher Schritt, denn an sich müssen die Beschwerdeführer eine Begründung anführen, warum sich die Gerichte weiter mit ihrem Anliegen beschäftigen sollen. Die Stockerauer haben somit die Möglichkeit, ihren Kampf vor dem Verwaltungsgerichtshof weiterzuführen.

Geht der Kampf weiter?

„Es fehlt bisher jede Judikatur zu Einflüssen eines solchen Verkehrsprojekts auf das Ortsbild oder der Barrierewirkung auf das Stadtgebiet“, so Fischer. Weitere Gutachten wären für eine Revision nicht nötig, da rein über Rechtsfragen verhandelt wird.

Allerdings fallen für die Beteiligten nach wie vor Kosten für die Rechtsvertretung an. Die Bürgerinitiative will daher noch am Dienstagabend entscheiden, ob sie weiter für eine UVP kämpfen will - oder nach drei Jahren doch die Fahnen hisst.