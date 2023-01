Angesichts ungewisser Vorzeichen zum Beginn des neuen Jahres will das Land Niederösterreich mit einem Investitionspaket in der Höhe von 842 Millionen Euro Sicherheit und Planbarkeit vermitteln. Man werde in ein „breites vielschichtiges Spektrum“ investieren, um so ein markantes Zeichen gegen die prognostizierte sinkende Wirtschaftsleistung zu setzen, kündigten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko, beide ÖVP, an.

Anders als die Hilfspakete gegen die Teuerung und die Energiepreisexplosion kommen die Investitionsmillionen direkt aus dem Doppelbudget 2022/23 und müssen nicht durch Schulden finanziert werden, versichert Schleritzko. „Wir haben 2022 wirklichen einen Wirtschaftsboom erlebt. Damit gab es einen Anstieg der Ertragsanteile, also mehr Steuereinnahmen, die an die Länder und Gemeinden verteilt wurden. Aus aus diesen Mitteln können wir das gut stemmen“, erklärt er.

Rund dreiviertel der Investitionen in landeseigene Infrastrukturprojekte betreffen die Bereiche Gesundheit und Pflege, leistbares Wohnen aber auch Mobilität, sowohl mit den öffentlichen Verkehr als auch dem Straßenbau, sagt Mikl-Leitner.