Knalltrauma: Warum hört der Wahnsinn mit den Kugelbomben nicht auf?

Immer wieder taucht bei dem ganzen Silvester-Wahnsinn die Frage auf, ob die Polizei eigentlich genug gegen ganzen Wahnsinn tut. Gewarnt wurde immer wieder, zudem waren in den Wochen vor dem Jahreswechsel die Beamten höchst aktiv. Man muss sich das einmal vorstellen: Binnen weniger Tage wurden alleine im Bereich des Grenzübergangs Kleinhausgdorf mehr als 13.000 illegale Böller und Raketen beschlagnahmt.

Experten der Wirtschaftskammer Niederösterreich fordern allerdings, dass nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer scharf kontrolliert werden sollte. "Kugelbomben kann man auch im August kaufen", sagt ein Standesvertreter.

Appell

Am wichtigsten ist aber der Appell, der vielleicht noch viel stärker in die Schulen, Lehrwerkstätten, Vereine und Jugendzentren getragen werden müsste: Hände weg von den illegalen Silvester-Bomben! Setzt den Hausverstand ein. Die Kracher bringen keinen Spaß, sondern können Familien, Freunde, Rettungskräfte und auch die Tierwelt traumatisieren.

Außerdem sollten sich so manche Grundstückbesitzer fragen, was auf ihren Parkplätzen unter den Verkaufstischen so passiert. Die Polizei wäre rund um die Uhr erreichbar.