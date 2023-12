83-Jähriger starb bei Brand: Mit Lötlampe Saunaofen angeheizt

Bei einem verheerenden Brand in Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) im Weinviertel ist am 14. Dezember ein 83-jähriger Mann in seiner Gartenhütte ums Leben gekommen. Die Ermittlungen in dem Fall haben das Landeskriminalamt und Brandsachverständige des Bundeskriminalamtes geführt.

Wie nun die Experten heraus gefunden haben, hat der Pensionist das Feuer selbst verursacht. Er dürfte mit dem Brenner einer Lötlampe versucht haben, eine Sauna anzuheizen.

➤ Mehr lesen: Verkohlter Leichnam bei Brand im Weinviertel entdeckt

Die Feuerwehr Obersdorf im Bezirk Mistelbach war am Vormittag des 14. Dezember zum Löschen eines brennenden Gartenhauses alarmiert worden. Bei den Arbeiten entdeckten die Einsatzkräfte eine Leiche mit massiven Brandverletzungen in den Trümmern.

➤ Mehr NÖ-Nachrichten