Verkohlter Leichnam bei Brand im Weinviertel entdeckt

Hütte lichterloh in Flammen

Der Notruf über das Feuer in dem Gartenhaus samt angeschlossener Sauna langte am Donnerstag um 10.28 Uhr ein, worauf die Feuerwehren Obersdorf und Wolkersdorf zu dem Brandeinsatz ausrückten. "Leider hatten wir dieses Mal nicht wie am Tag zuvor das Glück, dass es sich nur um einen Kleinstbrand handelte, der bereits gelöscht war. Schon bei der Anfahrt konnten wir sehen, dass die Saunahütte bereits in Vollbrand stand", hieß es bei der Feuerwehr.

Wie die Einsatzkräfte mitteilten, begann ein Atemschutztrupp mit der Suche nach vermissten Personen. Zuvor musste allerdings über eine längere Distanz eine Löschleitung gelegt werden. Erst nachdem ein Großteil der Flammen eingedämmt war, konnte ein Teil des eingestürzten Daches entfernt werden, um einen Zugang zur Hütte zu bekommen. Eine vermisste Person konnte nur noch tot geborgen werden.