Viel beschäftigt waren die ehrenamtlichen Retter am Wochenende im Ötscherland und in den Voralpen. Besonders dramatisch endete eine Bergwanderung für einen 80-Jährigen aus St. Pölten, der am späten Sonntagnachmittag im Bezirk Scheibbs schwer verletzt gerettet werden musste.

Der Mann unternahm nach Angaben der Landespolizeidirektion am Sonntag gemeinsam mit zwei Begleiterinnen eine Wanderung über den Taglesbach zur Herrenalm im Gebiet der Gemeinden Gaming. Am Nachmittag stiegen die drei wieder über den Taglesbach zum Parkplatz am Beginn des Wanderweges ab.

Umgestürzter Baum

Dabei überstieg die Gruppe gegen 17.15 Uhr einen umgestürzten Baum, der über dem Weg lag. In den Baumstamm war eine Kerbe geschnitten worden, um das Übersteigen zu erleichtern. Der 80-Jährige dürfte vermutlich beim Übersteigen des Stammes abgerutscht und etwa 20 bis 25 Meter den Hang hinuntergerutscht sein. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.