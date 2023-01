68-Jähriger starb im Bezirk Wiener Neustadt unter Holzpalette

In Gutenstein im Bezirk Wiener Neustadt ist am Donnerstagvormittag ein 68-Jähriger unter einer Holzpalette gestorben. Der tödliche Unfall ereignete sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich in einem Sägewerk.

Der Mann aus dem Bezirk Lilienfeld hatte mit einem Lkw eine Ladung Einwegholzpaletten abholen wollen. Beim Sichern der Fracht dürfte eines der jeweils etwa 200 Kilo schweren Stücke auf den 68-Jährigen gefallen sein. Der Niederösterreicher war auf der Stelle tot.