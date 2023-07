630-PS-Lambo Huracán in der Buckligen Welt geschrottet

Wie die Feuerwehren Hollenthon und Gleichenbach berichten, wurden sie Sonntagabend zu der nicht alltäglichen Fahrzeugbergung gerufen.

Der sündteure Sportwagen war von der Landesstraße abgekommen, auf die Böschung geraten und kam nach dem Überschlag auf dem Dach in einer Wiese zum Stillstand. "Beim Eintreffen unserer Wehr wurden die Verletzten bereits vom Roten Kreuz und dem Team des ÖAMTC-Notarzthubschraubers versorgt", so die Feuerwehr in ihrer Stellungnahme.