61-Jähriger starb bei Verkehrsunfall im Bezirk Melk

In Weiten (Bezirk Melk) ist am Donnerstag ein 61-Jähriger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Polizeiangaben vom Freitag zufolge war der Pkw-Lenker nach einem Anprall gegen eine Steinmauer aus seinem Wagen geschleudert worden. Der Mann aus dem Bezirk Melk erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.