55.000 Bücher für den Lockdown

Vom zweiten Lockdown waren auch die öffentlichen Büchereien in Niederösterreich betroffen. In den Tagen davor wurden die Bibliotheken allerdings noch regelrecht gestürmt. „In Perchtoldsdorf wurde sogar der Tagesrekord von März übertroffen“, berichtet Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP).

An normalen Öffnungstagen waren zwischen 500 bis 700 Entlehnungen verzeichnet worden, an den zwei Tagen vor dem Lockdown wurden rund 3.000 Medien entlehnt. „Auch in der Stadtbücherei Zwettl, in der Stadtbücherei Amstetten, in der Bücherei Bad Vöslau oder in der Bücherei Inzersdorf war der Ansturm enorm, um nur einige zu nennen“, so Schleritzko.