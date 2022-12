54-Jähriger in eigener Wohnung im Bezirk Lilienfeld überfallen

Ein 54-Jähriger ist am Wochenende in seiner Wohnung in St. Veit a. d. Gölsen (Bezirk Lilienfeld) überfallen und beraubt worden. Als Beschuldigter gilt nach Polizeiangaben vom Montag ein 37-Jähriger. Der Niederösterreicher war mit dem Handy und dem Fahrzeugschlüssel des Opfers geflüchtet, wurde aber wenig später gestellt. Der Mann war geständig und wird bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt. Der verletzte 54-Jährige wurde im Landesklinikum Lilienfeld ambulant behandelt.

Entrümpelungsarbeiten

Betreten hatte der 37-Jährige die Wohnung am Samstag gegen 5 Uhr. Laut Polizei forderte der Beschuldigte vom 54-Jährigen einen vierstelligen Geldbetrag für in Auftrag gegebene aber noch nicht durchgeführte Entrümpelungsarbeiten. Weiters verlangte der ungebetene Gast den Pkw des späteren Opfers als Sicherheitsleistung. Damit nicht genug, soll der 37-Jährige seinen Kontrahenten mit einer Schreckschusspistole bedroht und durch Hiebe mit einem Baseballschläger verletzt haben. Teile der Wohnung wurden zerstört.

Fahndung

Rund eine Stunde nach der Flucht des Niederösterreichers verständigte der 54-Jährige die Polizei. Der 37-Jährige wurde im Rahmen einer Fahndung gegen 9 Uhr mit seinem Pkw auf der B18 in St. Veit a. d. Gölsen angehalten. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv.

An der Wohnadresse des Beschuldigten wurden die Schreckschusspistole und der Baseballschläger sichergestellt. Entdeckt wurden weiters ein Kleinkalibergewehr und eine Luftdruckwaffe. Gegen den 37-Jährigen wurden ein vorläufiges Waffenverbot sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.