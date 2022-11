47 Millionen Euro teuer: Neuer Ternitzer Bahnhof eröffnet

Zweieinhalb Jahre nach dem Start der Arbeiten ist am Montag der neue Bahnhof Ternitz (Bezirk Neunkirchen) feierlich eröffnet worden. 47,4 Millionen Euro sind in das Projekt samt Park & Ride-Erweiterung geflossen. Neue Lifte und neue Bahnsteige sorgen unter anderem dafür, dass den Bahnfahrern in Ternitz ein barrierefreier Zugang zur Verfügung steht.

Im April 2020 ist mit der dringend benötigten Sanierung des in die Jahre gekommenen Bahnhofs begonnen worden. Am Montag nahmen Judith Engel, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG, Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) und der Ternitzer Bürgermeister Rupert Dworak (SPÖ) die Eröffnung vor.