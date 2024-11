45-Jähriger entführt: Oralsex-Video als Motiv für Erpressung?

Demnach geht es um angeblichen sexuellen Missbrauch und ein Erpressungsvideo, auf dem Oralsex -Szenen zu sehen sind. Die Ermittlungen in dem Fall laufen auf Hochtouren.

Nach der Entführung eines 45-jährigen Mannes im Waldviertel ist am Sonntag Untersuchungshaft über die drei Tatverdächtigen im Alter von 14, 19 und 29 Jahren verhängt worden. Die Hintergründe der Tat muten mysteriös an.

Der 45-jährige Mann aus dem Bezirk Zwettl soll am vergangenen Donnerstag von drei verdächtigen Männern zusammengeschlagen und verschleppt worden sein. Das Trio soll laut Polizeiangeben von dem Mann Geld gefordert und gedroht haben, ein inkriminierendes Video im Internet zu veröffentlichen. Demnach wurden dabei Oralsex-Szenen zwischen dem Mann und einem erst 14-jährigen Burschen aufgenommen.

Der 14-Jährige soll Teil des Trios sein, dass den 45-Jährigen darauf hin erpresste und von ihm Geld forderte. Weil der Mann sich aber weigerte zu bezahlen, wurde er laut dem derzeitigen Ermittlungsstand überfallen, geschlagen und in ein Auto gezerrt. Die mutmaßlichen Entführer kurvten mit dem Verletzten darauf hin in der Umgebung herum.

Der 45-Jährige schlug Alarm und wurde ins Krankenhaus Horn eingeliefert. Auf Grund seiner Angaben konnte die Polizei Freitagfrüh die drei mutmaßlichen Entführer orten und in Waidhofen an der Thaya festnehmen. Sie wurden in die Justizanstalt Krems eingeliefert, über alle drei Verdächtigen wurde die U-Haft verhängt, bestätigte die Staatsanwaltschaft Krems.