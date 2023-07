4.000 Jahre alter Krug lag unter neuem Umspannwerk im Bezirk Bruck

Wichtige Schnittstelle

Der Stromnetzbetreiber errichtet in Sarasdorf ein zusätzliches 380-kV-Schaltfeld sowie zwei Riesentransformatoren. Damit werde die Bedeutung des Standorts für die Energiewende in Österreich weiter gestärkt, sagt APG-Sprecher Christoph Schuh. Und er erläutert: „Das Umspannwerk liegt mitten einer der windreichsten Regionen Österreichs und ist direkt mit den Leitungen von Netz Niederösterreich verbunden. Künftig spielt es daher eine Schlüsselrolle bei der Einspeisung und Verteilung von lokal erzeugter, überschüssiger Windenergie in das österreichweite APG-Netz.“

So werde der lokal produzierte Strom aus Windkraft österreichweit nutz- und speicherbar in den Pumpspeicherkraftwerken im Westen. „Zusätzlich erhöhen wir mit dem millionenschweren Investitionsprogramm die versorgungssichere Energiewende“, so Schuh.