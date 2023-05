4.000 Euro Kopfgeld: Täter nach Wettbüro-Coup noch immer auf der Flucht

Der Mitarbeiter hatte an dem Sommertag die Türe zum Wettbüro gegen 9.00 Uhr aufgesperrt. Zum gleichen Zeitpunkt drängte der mit einer Sonnenbrille und Schirmkappe maskierte Unbekannte das Opfer in das Innere des Lokals. Dort wurde der 26-Jährige aufgefordert, den Tresor zu öffnen und Bares in eine mitgebrachte Tasche zu packen. Nachdem das Geld verstaut war, wurde der Angestellte mit Kabelbindern an Händen und Füßen gefesselt.

Einige Minuten, nachdem der Unbekannte geflüchtet war, befreite sich der Angestellte so weit, dass er die Polizei verständigen konnte. Von eintreffenden Beamten wurde der 26-Jährige schließlich aus der Fesselung freigelassen. Festgestellt wurden leichte Verletzungen sowie ein schwerer Schock.