„30er“ bringt Kahlschlag im Schilderwald

Ein einheitliches Tempolimit sollte im Jahr 2008 auch in Mödling eingeführt werden. Aus dem flächendeckenden 40er wurde aber nichts. „Wir hatten davor schon 30 km/h–Zonen und die Sachverständigen meinten, es gäbe keinen Grund, sie auf 40 zu erhöhen, weil sich das Limit sehr gut bewährt hatte“, erzählt Bürgermeister Hans Stefan Hintner (ÖVP). Außerhalb der 30er-Zonen wurde aber überall von 50 auf 40 reduziert. Generell 30 Stundenkilometer im gesamten Stadtgebiet seien in Mödling kein Thema, sagt Hintner.

Gemeindesache

Das Modell eines einheitlichen Tempos innerhalb einer Gemeinde ist nichts Neues. In Graz gilt das bereits seit 1992. Nach und nach führen immer mehr Gemeinden ein flächendeckendes Tempo ein. Zuletzt auch Klosterneuburg. Seit 1994 sind Gemeinden dazu befugt, das Tempo im eigenen Wirkungsbereich zu senken und somit flächendeckend einzuführen. Nur Landstraßen fallen nicht in diesen Zuständigkeitsbereich und müssen somit bei Tempo 50 bleiben. „Prinzipiell ist es für Gemeinden aber nicht allzuschwer, eine Tempoänderung zu beantragen,“ sagt Martin Hoffer vom ÖAMTC. Anders als in anderen Bereichen muss eine Temporeduzierung laut Straßenverkehrsordnung lediglich „geeignet erscheinen“.

Aber auch das ist manchen zu viel. „Man sollte den Ansatz umdrehen und erklären, warum Tempo 50 erlaubt ist“, sagt Christian Gratzer vom VCÖ. Für ihn haben flächendeckend niedrige Geschwindigkeiten nämlich nur Vorteile. Neben einer gesteigerten Verkehrssicherheit für Fußgänger und Kinder, erleichtere es das Fahren. „Der Schilderwald wird gelichtet“, sagt er. Außerdem könne so das ständige Stop-and-go unterbunden werden. Die Durchschnittsgeschwindigkeit sei innerorts sowieso oft nicht schneller als 30 km/h.