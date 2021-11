300 „Weinviertler Weisheiten“ in einem Buch

Die meisten Sprüche handeln vom täglichen Umgang, von der Landwirtschaft, vom Essen und Trinken, vom Wetter, vom Geld oder vom Heiraten. Da diese Weisheiten aber vor allem mündlich weitergegeben werden, bestehe die Gefahr, dass sie im Laufe der Zeit verloren gehen. „Die Lebenswelten und die Arbeitsprozesse in der Landwirtschaft zum Beispiel verändern sich. Dadurch werden bestimmte Begriffe von früher vergessen.“ Um dem entgegenzuwirken, hat der Eichenbrunner (Bezirk Mistelbach) diesen „großen Schatz“ in ein Buch gegossen. Ob es einen zweiten Band des Werkes geben werde, wisse er noch nicht. Bei seinem letzten Buch „Weinviertler Dialektlexikon“ kamen nach der Veröffentlichung so viele Rückmeldungen mit weiteren Dialektwörtern, dass ein zweiter Band fast von alleine entstanden ist.