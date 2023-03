30-Jährige sah rot: Taxifahrer geschlagen, Polizisten gebissen

Doch für die Beamten war die 30-Jährige keine Unbekannte. Denn erst eine Woche zuvor war sie wegen eines Angriffs auf Polizisten verurteilt worden. Und auch diesmal habe sie „sich mit Händen und Füßen gewehrt, war erst von drei Beamten zu bändigen, nachdem sie ihr Fußfesseln angelegt haben“, erinnert sich der Taxifahrer. Einen Beamten soll die Frau gar gebissen, auf weitere eingetreten haben.

„Ich kann mich an die Fahrt nicht erinnern“, rechtfertigt sie sich. In einem Lokal habe sie zuvor „mindestens acht Schnäpse“ getrunken. „Mein Freund hatte mit mir Schluss gemacht. Ich stand unter großem Druck.“ In Kombination mit mehreren Medikamenten soll dies zu einem „Filmriss“ geführt haben. Sie sei nun zu einer Therapie bereit, versichert sie.

Ein Gutachten eines Sachverständigen soll den Zustand der Frau zum Tatzeitpunkt klären. Vertagt.