Alte Elektrogeräte aus Firma in St. Pölten gestohlen

Nur wenige Minuten nach dem letzten Beutezug am 22. Februar gegen drei Uhr in der Nacht, gelang es den Beamten der Polizeiinspektion Traismauer, den 37-Jährigen in unmittelbarer Tatortnähe anzuhalten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Bei der Tatortbegehung konnte das Diebesgut sowie die Täterkleidung aufgefunden werden. Nach der Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte umfassend geständig. Er wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: