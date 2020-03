20 Euro „respektlos“ übergeben: Anklage wegen Mordversuchs

Es war ein Messerstich, der das Fass zum Überlaufen gebracht hatte. Nach einem Mordversuch am 29. August des Vorjahres am Wiener Neustädter Bahnhof hatte die damalige Stadtregierung ein sektorales Waffenverbot in der Stadt gefordert. Die Landespolizeidirektion NÖ und das Innenministerium prüften die Angelegenheit und kamen zu dem Schluss, dass die niedrige Zahl der Gewaltdelikte mit Waffengebrauch keine Verhängung einer Waffenverbotszone rechtfertige. Obwohl es in der polizeilichen Schutzzone am Bahnhof seit Mai 2017 mehr als 2.000 Betretungsverbote gab, hatte es nur ein einziges Delikt mit einer Waffe gegeben.