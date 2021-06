18-Jähriger in Fischamend von Zug erfasst

In Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha) kam es Mittwochfrüh zu einem schweren Unfall. Ein 18-Jähriger ist am Bahnhof von einem Zug erfasst und zu Boden geschleudert worden.

Polizeiangaben zufolge dürfte der Einheimische das aus Richtung Wien kommende Schienenfahrzeug übersehen haben, als er den Durchgang der Bahnlinie Wien-Wolfsthal passiert hatte.

Der Schwerverletzte wurde per Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.