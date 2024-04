16-Jähriger raste ohne Führerschein durch Bezirk Mödling

Ohne Führerschein , dafür aber um 44 km/h zu schnell ist ein 16-Jähriger in der Nacht auf Mittwoch mit einem Pkw durch Achau (Bezirk Mödling) gerast. Der Jugendliche wurde nach Polizeiangaben wenig später angehalten.

Zulassungsschein hatte er keinen dabei, um an den Wagen zu kommen, soll der Teenager eine Bekannte eingeschüchtert haben. Mehrere Anzeigen werden auf die illegale Ausfahrt folgen.

Geblitzt wurde der 16-Jährige am Dienstag kurz vor 22.30 Uhr auf der B11. Im Ortsgebiet von Achau bretterte der junge Niederösterreicher mit 94 km/h dahin, erlaubt sind an der Stelle 50 km/h. Eine Polizeistreife stoppte das Kfz daraufhin in Maria Lanzendorf (Bezirk Bruck a. d. Leitha).