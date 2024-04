So viele Raserautos wurden bisher in Österreich beschlagnahmt

Mit 230 km/h raste ein 36-jähriger Serbe mit seinem weißen BMW 530i auf der Westautobahn. Das Auto des Mannes war das erste Fahrzeug, das in Oberösterreich beschlagnahmt wurde. Ihm sei nicht bewusst gewesen, wie schnell er unterwegs war, rechtfertigte sich der Serbe gegenüber der Schweizer Zeitung 20 Minuten.

Der BMW des 36-Jährigen ist eines von 16 Fahrzeugen, das seit Inkrafttreten der 34. Novelle des Straßenverkehrsordnung (StVO) am 1. März von der Polizei vorläufig beschlagnahmt wurde.

Abnahmen in fast allen Bundesländern

Laut Angaben der Landespolizeidirektionen wurden bis zum Osterwochenende in NÖ sechs Fahrzeuge – inklusive einem Motorrad – vorläufig abgenommen sowie je eins in Vorarlberg, Tirol, der Steiermark, Wien und OÖ. Zwei Raser wurden im Burgenland ihre Autos los, in Salzburg und Kärnten gibt es noch keine Fälle. Am Osterwochenende wurden zudem die Autos dreier junger Männer beschlagnahmt: Ein 20-Jähriger soll auf der Südosttangente in Wien mit 249 km/h unterwegs gewesen sein, und zwei Männer in Tirol dürften mit 125 km/h durch das Ortsgebiet in Rum gefahren sein.