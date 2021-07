16-Jähriger Radfahrer in NÖ von Alkolenker erfasst und getötet

Weiterer Unfall

Auch in Otterthal im Bezirk Neunkirchen ist es in der Nacht auf Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall eines Alkolenkers gekommen. Der Mann kam bei Schlagl mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, schlitterte mit dem Pkw über eine Wiese und krachte in Folge frontal in einen Beton-Gartenzaun. Der Pkw durchbrach diesen und kam im Vorgarten eines Wohnhauses auf einer Betonplatte zum Stillstand. Der Lenker kam dabei mit leichten Verletzungen davon. Ein von der Polizei durchgeführter Alkotest verlief positiv.