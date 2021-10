16-Jähriger bei Mopedunfall im Bezirk Gmünd schwer verletzt

Bei einem Mopedunfall in Bad Großpertholz (Bezirk Gmünd) hat ein 16-Jähriger schwere Verletzungen erlitten. Polizeiangaben zufolge war der Jugendliche am Dienstag mit seinem Zweirad von der L8301 abgekommen und in einem Waldstück gelandet.

Der Einheimische wurde in das Landesklinikum Horn gebracht.