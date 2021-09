An die Leistungsgrenzen bringt die Tierheime in NÖ derzeit der vor zwei Wochen im Waldviertel aufgeflogene Animal-Hoarding-Fall mit 121 beschlagnahmten Chihuahuas. Weil unter den völlig verwahrlosten Tieren auch zahlreiche trächtige Hündinnen waren, müssen in sieben nö. Tierheimen bereits 150 Chihuahuas aufwendig umsorgt werden.

Inzucht

Der Extremfall, der sich in Gmünd im Haus einer alleinstehenden Frau über Jahre entwickelt hat, wird die Tierschützer noch lange beschäftigten. „Es werden noch weitere Geburten erwartet, es gibt aber viele Totgeburten und es sind viele Tierbabys dabei, die wegen des hohen Inzuchtgrades mit schweren Schäden zur Welt gekommen sind“, berichtet Andrea Specht, die Präsidentin des NÖ Tierschutzverbandes.