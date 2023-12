13.500 ließen sich im Premierenjahr „digitalisieren“

Ab 1. Februar 2024 ist die neue Ausstellung „Smart Data + Du“ zu sehen. Markus Pargfrieder, CEO der Firma Responsive Spaces, kreierte dafür mit seinem Team eine interaktive Geschichte, in die die Besucherinnen und Besucher persönlich und aktiv eingebunden werden. Wo entstehen Daten in der Welt um uns? Und wo sind auch wir selbst Quelle solcher Daten – vielleicht auch ohne uns dessen bewusst zu sein – und was passiert dann damit?, erklärte Pargfrieder. Das Haus der Digitalisierung mit seinem spektakulären Showroom biete dafür „eine spannende Bühne“ mit einer „technischen Ausstattung, wie man sie sonst in Österreich kaum hat“, betonte er.

Schon jetzt kann man kostenfreie Besuchsfenster buchen: www.virtuelleshaus.at