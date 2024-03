1,3 Millionen für Radweg-Tunnel unter Bundesstraße im Bezirk Mödling

© Jedlicka Stefan Vertreter von Land und Gemeinde planen den Rad- und Gehwegtunnel unter der B12a in Brunn am Gebirge

Baustelle in Brunn am Gebirge startet am Montag. Ein Projekt dieser Größe ist bisher einmalig in NÖ.