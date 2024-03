Jogger von Zug gerammt: "Froh, noch alle Gliedmaßen zu haben"

„Jogger in NÖ von Zug erfasst“. Diese Schlagzeile machte am 20. Februar in den Medien die Runde. Eine der meistgestellten Fragen war, wie man als Mensch ohne Knautschzone überhaupt einen Zusammenstoß mit einem fahrenden Zug überleben kann?

Markus Ötsch (52) hatte womöglich eine Heerschar an Schutzengeln. Der frühere Ironman und Triathlet lag 28 Tage im Landesklinikum Wiener Neustadt. Am Montag konnte er die Klinik nach sechs komplizierten Operationen im Rollstuhl bzw. auf Krücken endlich verlassen.