106. Geburtstag trotz Corona gefeiert

Gratulieren ließ sich die Langenloiserin dieses Mal aber anders als sonst. Das Gratulationsschreiben vom Bürgermeister wurde ihr aus Sicherheitsgründen mit nötiger Distanz durchs Fenster überbracht. Selbst das Foto gemeinsam mit ihrer Tochter Anna wurde vom Hof aus mit Teleobjektiv geschossen, um kein Risiko einzugehen.

Corona, sagt die 106-Jährige, setze ihr seelisch arg zu, weil sie den Feind in dem Fall nicht sehen könne. Sie hofft darauf, „dass der Spuk bald vorbei ist“.

Besonders viel Kraft schöpft Annessi aus ihrem Garten, in dem sie, wie sie selbst sagt, noch viel zu erledigen habe. „Oben“, so Annessi, „bin ich noch ganz gut beisammen, leider hat mich die Kraft in den Beinen verlassen.“ Zum Geburtstag bekam sie als Geschenk einen Treppenlift. „Wer hätte gedacht, dass ich mich darüber so freue. Damit kann ich doch noch täglich in den Hof und in meinen Garten fahren.“