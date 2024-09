100.000 Tonnen: Die Abfallflut nach der Unwetterkatastrophe

Zusätzlich zum üblichen Abfallaufkommen gibt es große Mengen an Sperrmüll, der nun entsorgt werden muss. Da besonders Niederösterreich aber ohnehin schon in einer Ausnahmesituation ist, achten viele Menschen nun weniger auf Recycling. Das sei laut Denise Thiery, Sprecherin der Entsorgungsfirma Brantner Green Solutions aber essenziell. Gerade Batterien seien oft der Hauptgrund, dass Müllberge in Flammen aufgehen. Daher würde die Betriebsfeuerwehr, so Thiery, vermehrt Nachschau auf den Müllplätzen des Unternehmens halten.