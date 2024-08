Erstmals mehr als 100 Wölfe nachgewiesen: Sorge um Sicherheit

Bei den nö. Rudeln in Gutenbrunn und Arbesbach ist heuer bereits wieder Nachwuchs nachgewiesen worden, beim Rudel in Harmanschlag zuletzt im Vorjahr.

Wie die jüngsten Daten der Bundesländer in Kooperation mit dem Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs verdeutlichen, nimmt die Population der Raubtiere – und damit auch das Konfliktpotenzial – rasend schnell zu. Am 31. Juli wurden die neueste Wolfsnachweise in Form einer Landkarte veröffentlicht. Und dabei zeigt sich folgendes Bild.

Erstmals mehr als 100 Wölfe nachgewiesen

Laut dem Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs ist die Zahl der Wölfe, die sich zumindest eine Zeit lang in Österreich aufgehalten haben, auch im Jahr 2023 erneut angestiegen. Wie die Datenauswertung im Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie ergeben hat, wurden im vergangenen Jahr schon 104 Wölfe in Österreich nachgewiesen.

Die etwa 18 Welpen davon verteilen sich auf insgesamt sechs Rudel - vier davon in NÖ, eines in OÖ (Böhmerwald) und eines in Kärnten (Dobratsch).

Durchzügler

Zwei der Wölfen, die im südlichen Niederösterreich nachgewiesen wurden, haben dinarische Herkunft. Sie kommen sehr wahrscheinlich aus Slowenien oder Kroatien. Der dritte nachgewiesen Wolf in dem Gebiet ist aus dem alpinen Raum zugewandert, also aus Italien oder der Schweiz. Es handelt sich um männliche Exemplare. Verirrt sich ein Weibchen in das Territorium, könnte dies das bereits fünfte Rudel in Niederösterreich bedeuten. Vorhersagen lässt sich so etwas allerdings schwer.