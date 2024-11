10 Jahre hat es gedauert: Semmering-Basistunnel ist fertig gegraben

"Es ist geschafft!" Mit einer Jubelmeldung haben die ÖBB am Freitag einen Meilenstein beim Bau des Semmering-Basistunnel bekannt gegeben. Rund zehn Jahre nach dem Baustart ist der letzte Meter Tunnel gegraben bzw. gesprengt. Beide 27,3 km langen Röhren sind damit vom niederösterreichischen Gloggnitz bis ins steirische Mürzzuschlag fertig gegraben.

Dementsprechend groß war die Freude am Freitag, als der letzte Durchschlag erfolgte. "Schwierige Bedingungen konnten mit größtem Einsatz und technischem Know-how gemeistert werden. Jetzt wird in den nächsten Monaten die Betoninnenschale fertig gestellt, und dann kann die technische Tunnelausrüstung starten", heißt es bei den ÖBB .

Mit über 10 Bar drückt das Bergwasser in der Störungszone gegen das Gestein. Es macht den Bagger- und Sprengvortrieb zu einem aufreibenden Lotteriespiel .

Erste Fahrgäste rollen 2030 durch den Tunnel

Andreas Matthä, Vorstands-Vorsitzender der ÖBB Holding AG: "Ich möchte an diesem historischen Tag allen am Bau Beteiligten herzlich gratulieren, besonders den Mineuren. Nach zehn Jahren Tunnelvortrieb ist der letzte Meter geschafft und ein wichtiger Meilenstein erreicht. Es liegt aber auch noch viel Arbeit vor uns, bis unsere Fahrgäste 2030 komfortabel in weniger als zwei Stunden von Wien nach Graz fahren können. Für die Zukunft des Bahnverkehrs ist der Semmering-Basistunnel eine nachhaltige Investition. Als Teil der neuen Südstrecke stärkt er den Baltisch-Adriatischen Korridor und die heimische Wirtschaft.“