Nach Gold-Coup steht Ex-Anwalt auch im Verdacht eines Komplotts

„Ich hatte noch keine uneingeschränkte Akteneinsicht. Mein Mandant ist aber zu den bisherigen wesentlichen Vorwürfen geständig“, sagt sein Verteidiger Werner Tomanek zum KURIER. „Was Salzburg anbelangt, dazu wurde er zwar befragt, aber noch nicht eingehend. Er bestreitet jeden Zusammenhang damit.“ Er hätte nie zugelassen, sagte der U-Häftling in einer Einvernahme zu den Ermittlern, dass seinem Salzburger Freund etwas passiert.

Bekannte des gestrauchelten Anwalts rätseln nach wie vor, warum dieser auf die schiefe Bahn geraten ist. In seinem Job in einer Wiener Anwaltskanzlei verdiente der fanatische Opernfan eigentlich gut. Mittlerweile fühlt sich der Ex-Anwalt aber auch in Haft bedroht. Er hat offenbar Angst vor guten Verbindungen seiner mutmaßlichen „rumänischen Mittäter“. Indes hat der Ex-Anwalt mittlerweile mehrfach versichert, dass er den Schaden durch den Goldcoup (700.000 Euro) ersetzen will. Dazu will er bzw. will seine Familie Vermögen wie eine Kunstsammlung und Wohnungen veräußern. Die 20 Goldbarren aus der Wohnung der mütterlichen Freundin des Ex-Anwalts sollen bisher nicht wieder aufgetaucht sein. Oder anders gesagt: Die rumänischen Drahtzieher dürften diese auch noch nicht verwertet haben. Möglicherweise werden diese nach wie vor in Österreich in einem Versteck gebunkert.