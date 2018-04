Keime auf dem Spielplatz: Müssen sich Eltern sorgen?

Kuchen backen, riesige Burgen bauen oder einfach nur die Finger möglichst tief in den Gatsch graben – die Sandkiste ist für die meisten Kinder die größte Attraktion auf dem Spielplatz. Manche Eltern besorgt das, sie fürchten mangelnde Hygiene. Zu Unrecht, wie Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien sagt: „In Sandproben findet man zwar zahlreiche Bakterien, diese sind aber zu einem überwiegenden Teil völlig ungefährliche Bodenbakterien. Es gibt zwar ein gewisses Infektionsrisiko, aber das ist sehr gering.“

Wissenschaftliche Veröffentlichungen zu Keimen in Sandkisten gibt es kaum. In einer älteren Untersuchung des Landesgesundheitsamts von Baden-Württemberg aus dem Jahr 2001 fanden Experten in etwa 40 Prozent der 148 untersuchten Proben fäkale Verunreinigungen, in jeder vierten Probe entdeckten sie Parasiten oder deren Eier. Das Krankheitsrisiko sei dennoch niedrig gewesen, da die Menge der Erreger im Spielsand so klein war, dass sie für Kinder unbedenklich sei.