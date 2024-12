Sitzung des Klagenfurter Gemeinderates abgebrochen

Entzündet hatten sich die Gemüter an der Gehaltsanpassung für die Magistratsmitarbeiter der finanziell klammen Stadt. Während Team Kärnten und FPÖ auf eine Übernahme des Bundesabschlusses bestehen, will die SPÖ die Verhandlungen der Landesbediensteten abwarten und die ÖVP fordert überhaupt eine Nulllohnrunde. Trotzdem stand der Punkt "Gehaltsanpassung" auf der Tagesordnung, was zu hitzigen Auseinandersetzungen führte, die schließlich in die Abstimmung gipfelten.