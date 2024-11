Vom Bauprojekt zur Bahnstrecke: Die Koralmbahn ist startklar

Bevor die ersten Passagiere in 45 Minuten zwischen Graz und Klagenfurt pendeln können, wird erst einmal geübt: Lokführer lernen die neue Verbindung am Simulator kennen, auf der Strecke beginnen Testfahrten.

"Man muss schauen, ob alles, was gebaut wurde, richtig funktioniert", begründet ÖBB-Chef Andreas Matthä : Nach 26 Jahren Planungs- und Bauzeit ist die Koralmbahn fertig. "Wir stehen damit vor einer Revolution im öffentlichen Verkehr."

Der Personenverkehr wird allerdings erst in etwas mehr als einem Jahr über die 130 Kilometer lange Strecke rollen, zuvor folgt die sogenannte Inbetriebnahme. In den kommenden Monaten nehmen die ÖBB an die 70 Testfahrten vor, bei denen Züge mit bis zu 250 km/h unterwegs sein werden.

Nun stehen die Weichen auf Kontrolle

Im Planbetrieb soll die Höchstgeschwindigkeit bei 230 km/h liegen. Stromzufuhr, Gleisbeschaffenheit und Beleuchtung werden nun überprüft; im ersten Quartal 2025 sind auch Einsatzübungen mit Rettungskräften und Feuerwehren vorgesehen. "Sicherheit ist unser oberstes Gebot, obwohl wir uns wünschen, dass wir das nie brauchen", überlegt Matthä.