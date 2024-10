Bis zu 150 Schweine und Lämmer geschächtet: Landwirt vor Gericht

"Was sagen Sie zu den Vorwürfen?", leitete Richter Michael Schofnegger die im Verlauf mitunter turbulente Verhandlung ein. "Es hat anonyme Anzeigen gegeben, weil wir den Hof in einem Wohngebiet haben", holte der 44-Jährige aus. Das führt dann zu Kontrollen der Amtstierärztin, von der er sich schikaniert fühlt. "Man wird behandelt wie ein Schwerverbrecher. Wie sie sich verhält und wie die Kontrollen durchgeführt werden, ist unterste Schublade", empörte sich der Landwirt. "Wenn ich diese Bilder sehe, dann ist wohl das unterste Schublade", gab Richter Schofnegger zurück.

Die Fotos, die bei einer Kontrolle am Hof gemacht wurden, zeigen die Kadaver von Schweinen und Lämmern. Am Kopf des Schweins finden sich mehrere stumpfe Verletzungen, sowohl bei ihm als auch bei den Lämmern fehlten Einschusslöcher eines Schussapparats. Der Verdacht lag also nahe, dass diese Tiere nicht betäubt wurden, bevor sie ausbluteten - also geschächtet wurden. Die Tiere in dem Kühlhaus habe gar nicht er geschlachtet, gab der Landwirt an, das Kühlhaus habe seinem mittlerweile verstorbenen Vater gehört.