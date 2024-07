Klagenfurts Bürgermeister nach Skandalen: „Bereue zweite Amtszeit sicher nicht“

Herr Bürgermeister, können Sie das Lied „Wrecking Ball“ noch hören? Scheider: Das, was Sie ansprechen, war der schlechte Höhepunkt von einer Entwicklung, die sich abgezeichnet hat. Die Hauptstrategie war, gegen den Bürgermeister mobil zu machen und das auf dem Rücken der Stadt, um mit einer Negativ-Strategie für die nächste Wahl Punkte zu sammeln. Aber solche Versuche scheitern an sich selbst.

Ihre Amtszeit geht nun etwas über drei Jahre: Wie fällt ihre Bilanz trotz allem aus?

Man muss trennen, was politisch motiviert war und aufgebauscht wurde und was tatsächlich passiert ist. 90 Prozent aller Beschlüsse im Stadtsenat fallen immerhin einstimmig. Es sind ja nur wenige größere Themen, die permanent für Konflikte sorgen.

Aber diese Themen haben es in sich.

Gehen wir sie durch: Etwa das Hallenbad. (Es folgt eine lange Erklärung über die Historie des Projekts, Anm.) Jetzt muss die Feststellungsprüfung gemacht werden. Und ich verlange, dass das, was versprochen wurde, eingehalten wird. Dass bis Oktober die Entscheidung vorliegt. Wir gehen davon aus, dass es zu 90 Prozent keine UVP gibt. Dann können wir am Zeitplan weiterarbeiten.

Aber ab wann wird gebaut?

Wenn alles im Oktober kommt, dann ist Anfang 2025 mit dem Bau zu starten.

Für weit höhere Wellen als ein Hallenbad in Kärnten, hat österreichweit aber wohl der nicht besetzte Posten des Magistratdirektors gesorgt und alle damit verbundenen Vorgänge, oder?

In ganz Österreich gibt es das allerdings auch nur einmal, dass ein Magistratsdirektor, im konkreten Fall Peter Jost, solch ein politisches Thema wird. Weil am Ende ist er ein Mitarbeiter. Aber das Ganze hat in einem schwebenden Verfahren geendet, weil sich Jost das alles nicht gefallen ließ. Und ich habe immer gesagt, dass ich nicht vor Gericht streiten, sondern sinnvolle Lösungen will.

Der Posten ist zum zweiten Mal neu ausgeschrieben. Ist das eine sinnvolle Lösung?

Ich habe immer versucht, gemeinsam mit Herrn Jost eine Lösung zu finden, dass er noch eine gewisse Zeit für dieses Geld arbeiten kann und er dann ausscheidet, bis wir einen neuen Magistratsdirektor haben. Doch dafür brauche ich eine politische Mehrheit und diese habe ich nicht bekommen. Darum läuft gerichtlich das Verfahren weiter.