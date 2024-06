Nach vielen Skandalen: Klagenfurts Vize-Bürgermeister tritt zurück

In einer roten Chatgruppe mit rund 20 Personen hatten sich mehrere Teilnehmer, darunter Liesnig, derb über die politischen Mitbewerber ausgetauscht. So wurde Klagenfurts Bürgermeister, Christian Scheider (Team Kärnten), etwa halbnackt auf einer Abrissbirne, gezeigt. Oder FPÖ-Klubobmann Andreas Skorianz als „miese Ratte“ beschimpft.

Entschuldigung bei Abgang

Die Folge: Misstrauensantrag und der Ruf nach Rücktritt.

Dem Liesnig nun nachkommt. In der Aussendung heißt es: "Mein Beitrag, den ich in diesem Moment also

leisten kann und werde, ist, den Weg freizumachen. Weniger wegen der Chats – für die ich mich in aller Form entschuldigen möchte - sondern um die vorhandene Pattsituation für die Zukunft unserer schönen Stadt aufzulösen."