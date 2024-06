Eklat: ÖVP-Landesräte ließen Gewessler in Vorarlberg sitzen

© APA/GEORG HOCHMUTH / GEORG HOCHMUTH

Die Umweltministerin kam in der Früh zur Landesenergiekonferenz in Vorarlberg. Die schwarzen Landesräte erschienen aber nicht. Sie wollen so ihren Protest gegen Gewessler ausdrücken.