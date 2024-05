Gerüchteküche in Klagenfurt brodelt: Kehrt Jost als Magistratsdirektor zurück?

Der Name war wie ein Phantom, das am Dienstag bei der Fixierung zur zweiten Neuausschreibung des mächtigen Magistratsdirektors über dem Sitzungssaal im Rathaus Klagenfurt schwebte.

Peter Jost, jener Mann, der einst Magistratsdirektor der Landeshauptstadt war und für den seit Ende Dezember 2023 vergeblich ein Nachfolger gesucht wird.

Peter Jost, jener Mann, der im Jahr 2022 von Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) still und heimlich per Notfallparagraf über sein Pensionsalter hinaus in seiner Funktion verlängert wurde. Bis der Gemeinderat einschritt und ihn abberief. Was Jost als gesetzeswidrig ansah, auf Schadensersatz klagte und bis heute von einem aufrechten Dienstverhältnis spricht (das Verfahren läuft noch, Anm.).

Mehr verdient als der Landeshauptmann

Peter Jost, der vielen wohl auch noch in Erinnerung ist, da er einst mehr verdient haben soll, als Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).