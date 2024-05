Neues Machtgefüge: Wie die SPÖ in Klagenfurt ausgebremst wird

Doch welche Macht, der durch die Skandale im Klagenfurter Rathaus entstandene Zusammenschluss aus der Bürgermeisterpartei Team Kärnten , FPÖ und ÖVP in Klagenfurt hat, wurde am Dienstag im Rahmen des Stadtsenates erstmals mehr als deutlich ersichtlich.

Womit jedoch nicht gerechnet wurde: Dumpelnik holte in den vergangenen Wochen die Affäre um eine angebliche Falschaussage ein, die SPÖ zog ihre Unterstützung zurück und setzte auf Zernig. Doch da spielten die anderen Parteien nicht mit und bestanden eben auf besagte Neuausschreibung, die nun fix ist.

Wie geht SPÖ mit Isolation um?

Wie die SPÖ mit ihrer Isolation umgeht? Darauf gab SPÖ-Bezirksparteichef Philip Kucher in einem Interview mit dem ORF eine erste Antwort: "Es dürften im Hintergrund gerade Gespräche laufen. Scheider hat scheinbar mit der ÖVP und den Freiheitlichen eine Koalition geschlossen. Was dort genau geplant wird, welche Vorschläge es für die Landeshauptstadt Klagenfurt in Zukunft gibt, ist ja bisher nicht bekannt. Wir werden jedenfalls mit unserem Stadtsenatsteam weiter für die Menschen in Klagenfurt arbeiten“, sagte Kucher.