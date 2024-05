Klagenfurt: Magistratsdirektor-Posten wird neu ausgeschrieben

Am Dienstag am Abend trafen sie zusammen: Die Klagenfurter Bürgermeister-Partei Team Kärnten , die ÖVP und die FPÖ .

SPÖ außen vor

Was die nächsten Schritte nach dem rund dreistündigen Treffen sind? Man hat eine gelb-schwarz-blaue Projektpartnerschaft gegründet, wie am Mittwoch per Aussendung mitgeteilt wurde. Die SPÖ, die mit 15 Gemeinderäten immerhin die stärkste Partei in Klagenfurt bildet, bleibt dabei allerdings außen vor.

Das neue Dreiergespann kommt übrigens in Summe auf 23 von 45 Mandaten.