Neue Koalition in Klagenfurt? FPÖ, Team Kärnten und ÖVP treffen sich am Abend

So bleibt als zentrale Frage, die sich nun stellt: Wird Zernig, der im Ausschreibungsverfahren ex aequo mit Dumpelnik auf Platz eins landete, nun bestellt, oder soll der gewichtige Posten erneut ausgeschrieben werden?

Vonseiten der ÖVP, immerhin Koalitionspartner der Roten in der Landesregierung, gibt es ebenso keine aufbauenden Worte: "Ich wüsste, was ich persönlich in dieser Situation tun würde", meinte Julian Geier , Klubobmann der Schwarzen. Nachsatz: "Wenn man Anstand besitzt, weiß man, was zu tun ist", sagte er im ORF-Interview.

Das Team Kärnten forderte bereits am Wochenende den Rücktritt von SPÖ Vizebürgermeister Philipp Liesnig , der als enger Freund Dumpelniks gilt. Am Montag wurde dieser Ruf erneuert.

Neue Koalition ante portas?

Eine Aussage, die jene Gerüchte bestätigt, die seit Längerem kursieren: Denn Team Kärnten, ÖVP und FPÖ rücken im Chaos rund um das Rathaus Klagenfurt auffällig nahe aneinander. Naht gar eine neue Koalition?

Laut Darmann nicht: "Uns geht es nicht um eine kolportierte Koalition, oder eine Arbeitsgemeinschaft. Uns geht es ums Hackeln."

Dreiergespräch

Dennoch will man sich am Dienstagabend auf Einladung des Team Kärntens eben mit diesem und der ÖVP zu einem Gespräch zusammensetzen. "Wir wissen nicht, was dabei am Plan steht. An uns erging gestern eine Einladung. Für uns steht der Bestellvorgang um den Magistratsdirektor im Zentrum", erklärte Darmann.

Der im KURIER-Gespräch nochmals betonte, dass weder eine Koalition, noch eine Arbeitsgemeinschaft für die FPÖ denkbar sei: "Wir sind in diesem Punkt gebrannte Kinder. Vielmehr geht es uns um Projekte mit einem klaren Start- und Enddatum. Sagen wir für ein Jahr und dann bewertet man erneut."