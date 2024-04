Wirbel um Top-Job in Klagenfurt: "Es geht zu wie am Markt in Tarvis"

Scheider ist auch heute noch Bürgermeister, oder vielmehr: wieder. Damals BZÖ, heute Team Kärnten, kam der mittlerweile 60-Jährige über die FPÖ und Jörg Haider in die Politik, er war von 2009 bis 2015 Stadtchef in Klagenfurt und ist es nun wieder seit 2021.

Scheider kündigte demnach eine "rathausinterne Kommission" an, die unter anderem auch die Kritik am Auswahlverfahren prüfen soll. Die Ausschreibungskosten rund um die Kandidatensuche sollen nämlich laut Standard doppelt so teuer gewesen sein als veranschlagt.

Zurück in die jüngste Vergangenheit, zur Sitzung am Montag im Klagenfurter Rathaus: Laut ORF platze die Bestellung Jürgen Dumpelniks, früher unter anderem Landtagsdirektor in der Steiermark und derzeit Aufsichtsrats-Vorsitzender der Stadtwerke Klagenfurt, weil der Antrag von der SPÖ gekommen sei. Und nicht von Stadtchef Scheider als eigentlich zuständigem politischen Referenten.

Sobald die Überprüfung fertig sei und "sich alles in Luft aufgelöst hat", soll die Bestellung wie geplant über die Bühne gehen, kündigte Scheider laut Medienberichten an. Dann werde er selbst den Antrag einbringen, Dumpelnik zu bestellen.

Ein "Sushi-Deal"

Doch es rumort weiter heftig, auch oder gerade in Scheiders Partei: Team Kärnten, ÖVP und Grüne sprachen sich am Dienstag deutlich gegen den Kandidaten aus. Olga Voglauer, Generalsekretärin der Grünen im Bund, wunderte sich über das "intransparente Verfahren" und kommentierte, "in Klagenfurt geht es zu wie in Tarvis am Markt".

TK-Klubchef Jonke mokierte sich über den "Sushi-Deal" zwischen SPÖ und FPÖ, da man sich in einem entsprechenden Lokal auf den Antrag geeinigt hätte. Über Dumpelniks Nähe zur SPÖ - er war in seiner Zeit in Graz unter anderem Vorsitzender einer SPÖ-Bezirksfraktion - mokierten sich die Parteienvertreter nun ebenfalls, auch wenn nach dem Hearing gemeinsam mit Michael Zernig, Amtsleiter in der Gemeine Ebenthal, Bestgereihter war.