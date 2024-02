Rettungseinsatz: So harrten Bergsteiger zwei Nächte am Großglockner aus

Etagenbetten, ein kleiner Tisch, eine Kochgelegenheit: So sieht die Unterkunft für einen 25- und einen 39 Jahre alten Tschechen seit Sonntagabend aus. Und sie ist wohl der Platz, der den Männern das Leben gerettet hat - das sogenannte Glockner-Biwak auf 3.200 Meter Seehöhe, erbaut auf einem Felsen auf einem Gratbuckel an der Nordwand des Glocknerkees.

Dort saß das Duo fest, nachdem es am Sonntag um 20 Uhr einen Notruf abgesetzt hatte. Zuvor waren die Alpinisten, die gut ausgerüstet sein sollen, in einen Steinschlag geraten und verletzt worden. Sie konnten sich noch in den Notbiwak retten.

Sofort wurde versucht, die Männer vom Berg zu holen, doch wegen des stürmischen Windes blieben die Rettungsversuche mit einem Polizeihubschrauber des Innenministeriums sowohl am Sonntag als auch am Montag vergeblich. "Wir waren am Montag schon bis auf 20 Meter an den Männern dran, doch der Wind war einfach zu stark", schilderte ein Alpinpolizist dem KURIER die dramatischen Versuche.

Kontakt mit Alpinisten über Handy

Da sich die Männer in einem guten Zustand befanden, verzichtete die Bergrettung, nach Rücksprache mit den beiden Verletzten, mit denen man übers Handy Kontakt hielt, auf den rund sechsstündigen Aufstieg.

Das Duo habe Essen mit, in der Biwakschachtel ist es nicht kalt und die Männer hätten stumpfe Verletzungen, erklärten die Einsatzkräfte. Wären die Verletzungen schwerer, wäre die Bergrettung unverzügliche aufgestiegen. Doch unter diesen Voraussetzungen sei das Risiko, dass eine Nassschneelawine abgeht, als zu groß eingeordnet worden.