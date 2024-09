Trinkwasser: Mehrere Versorgungsgebiete in Klagenfurt freigegeben

Nach dem Versorgungsgebiet in Wölfnitz wurde am Samstag auch das Versorgungsgebiet Sattnitz (im Wesentlichen das Gebiet östlich von der St. Ruprechter Straße, südlich des Südrings, westlich der Glan und nördlich der Sattnitz) und Gebiete nördlich der Tessendorfer Straße und nördlich der Josef-Sablatnig-Straße freigegeben. Dazu kommen noch die Gebiete der Marktgemeinde Magdalensberg, von Poppichl südlich der Glan und Walddorf (Gemeinde Maria Saal). Die zuständigen Gemeindebehörden wurden informiert. Eine interaktive Stadtkarte werde am Sonntag online gestellt.